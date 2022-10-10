«نائب التنسيقية» يرحب بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة

أكد عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إصدار القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

صناعة السيارات صديقة البيئة في مصر

وقال حجاج، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لـ صناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، أنّ القانون سيحمل في طياته رسائل عديدة في الداخل والخارج، بأنّ مصر دولة تتجه للتصنيع.

عزت: مصر أقل دول العالم في نسب التلوث

وأضاف النائب، أنّ مصر أقل دول العالم في نسب التلوث، وهذا المشروع سيفتح مجال كبير جدًا للدولة المصرية الوطنية نحو تطوير قطاع الصناعة وصناعة السيارات، لافتا إلى أنّ إصدار مشروع القانون يأتي في توقيته، حيث تنظم مصر خلال أسابيع قمة المناخ COP27.

وكان مجلس الشيوخ عقد جلسته البرلمانية اليوم في الثانية عشرة ظهرا، برئاسة النائب بهاء أبوشقة وكيل المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن توطين صناعة السيارات صديقة البيئة في مصر.