قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ والذى ترأس الجلسة البرلمانية ،اليوم ، أنه تم إخطار المجلس بإختيار النائب طارق عبد العزيز رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإختيار النائب عمر المختار صميدة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.

المجلس الأعلي لصناعة السيارات

ويشار إلى مجلس الشيوخ يناقش الأن من حيث المبدأ مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

لجنة الصناعة والتجارة

كانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد حلاوة، من إعداد تقرير بشأن مشروع القانون، بعد دراسته ومناقشته بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وبحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.