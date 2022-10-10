وكيل مجلس الشيوخ: مصر جادة في تبني سياسات تتوافق مع البيئة

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون بإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، قائلة: «هذا القانون يعالج موضوعا طالما افتقدته المنظومة الاقتصادية والصناعية المصرية».

جاء ذلك خلال موافقتها في الجلسة البرلمانية اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لـ صناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

مصر لها باعاً طويلاً في تجميع السيارات

وأوضحت النائبة أن مشروع القانون الذي يتم مناقشته الآن يتضمن عددا من الإجراءات وأبرزها أهمية الالتفات إلى أن لمصر لها باعاً طويلاً في صناعة تجميع السيارات، رغم أنها لم تحقق درجة النجاح المأمولة، الأمر الذي يدفع بنا إلى ضرورة اكتشاف الميزات النسبية التي تتمتع بها مصر في توطين هذه الصناعة، والتي أزعم أنها تدور حول التكنولوجيا المتعلقة بالسيارات وهي تكنولوجيا مغذية لهذه الصناعة تعادل وربما تزيد أهمية على التجميع، وتعتمد عليها تماما أنظمة السلامة والأمان والقيادة وغيرها في كافة السيارات الحديثة.

ربط التعليم الفني والتدريب المهني بصناعة السيارات

وقالت: «نحن بحاجة إلى حتمية ربط التعليم الفني والتدريب المهني الخاص بأقسام السيارات، فضلا عن ربطه بما تشهده هذه الصناعة من تطورات حديثة طرأت عليها ولم تواكبها المناهج أو أساليب التدريب في المدارس الصناعية التي ماتزال نظرية في أغلبها، وذلك حتى يمكن خلق قاعدة راسخة من الأيدي العاملة الماهرة التي تتمتع بالكفاءة اللازمة وتلبي احتياجات المشروعات المزمع إنشاؤها».

وشددت وكيل مجلس الشيوخ على أن مشروع القانون المقترح رسالة قوية للعالم قبل أيام من استضافة مصر لمؤتمر cop27 مؤداها أن مصر جادة في تبني سياسات من شأنها التوافق مع البيئة، وفي نفس الوقت تحقيق التنمية المستدامة بما تتضمنه من محاور اقتصادية واجتماعية وإدارية وبيئية، ما يشير بوضوح إلى أنها عازمة على أن يحقق المؤتمر ما لم يتحقق في المؤتمرات السابقة.