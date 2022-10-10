ابنة الفنان صلاح عبدالله تتعرض لحادث سير: «أنا مخضوضة»

تعرضت الإذاعية دنيا صلاح عبد الله، ابنة الفنان صلاح عبد الله، لحادث سير، قبل ساعات قليلة، ما أسفر عن تهشم الجزء الأمامي في سيارتها، وإصابتها بجروح متفرقة بجسدها.

ابنة صلاح عبدالله: «الحمد لله جت على قد كده»

ونشرت دنيا صلاح عبد الله، عبر خاصية الـ«ستوري»، على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورًا لآثار الحادث، مُعلقة عليها بقولها: «الحمد لله جت على قد كده.. بس مخضوضة الصراحة».

دنيا: أي مناسبة في حياتي لازم حصل فيها حاجة

وتابعت دنيا صلاح عبد الله، «آخر 3 شهور، أنا ورا كل مناسبة في حياتي سواء الشغل أو حياتي الشخصية بيحصلي حاجة.. مش عارفة العيب في السوشيال ميديا ولا أنا اللي نجمي خفيف على رأي بابا وماما».