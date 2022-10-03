صلاح عبد الله يُشيد بتغطية «Extra News» لذكرى انتصارات أكتوبر

أشاد الفنان صلاح عبد الله، بتغطية قناة extra news، لذكرى انتصارات أكتوبر، والتي بدأت مع بداية شهر أكتوبر الجاري.

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «في تليفزيون الغرفة الفندقية اللي مقيم فيها بلبنان، يوجد ولله الحمد مجموعة من القنوات المصرية اللي بحبها وبتابعها على طول وبالذات extra news».

صلاح عبد الله: فخور بالتركيز على الاحتفال بذكرى أكتوبر

وأضاف صلاح عبد الله: «فرحان جدًا وفخور قوي بتركيزهم الشديد الرائع في الاحتفال بذكرى أعظم يوم في تاريخنا الحديث 10/6/1973، والذي أعتبره والد وولي أمر 30/6/2013».

تطوير قناة إكسترا نيوز وإطلاق القاهرة الإخبارية

وكان الكاتب أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عن إطلاق قناة إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية»، وقناة «إكسترا لايف»، إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».

ومن المُقرر انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، بالتزامن مع مؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث انضم لها الإعلامي جمال عنايت، والكاتب عادل حمودة.