«هيخرج بكرة».. ابنة صلاح عبدالله توضح آخر مستجدات حالته الصحية

قالت دنيا صلاح عبدالله، ابنه الفنان الكبير صلاح عبدالله، إن والدها سيخرج من المستشفى صباح الغد، بعد اطمئنان الأطباء على حالته الصحية، عقب ما تعرض له من وعكة صحية مؤخرا، «حالته النهارده كويسة جدا، وزيادة اطمئنان بنعمل فحص على كل حاجة، وضغطنا عليه نقعده النهارده في المستشفى».

وأضافت «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنها كتبت كل مستجدات الحالة الصحية لوالدها بشكل دائم ودوري عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل منع نشر أي من الشائعات التي تخص والدها، «فيه تفاصيل غير حقيقية بتظهر لينا وبتخض أهلنا والناس اللي بتحبه، وأنا كتبت التفاصيل الدقيقة على صفحتي».

وأوضحت أنه وفي مساء الثلاثاء الماضي، وأثناء عودة الأسرة من إجازة عائلية شعر الفنان صلاح عبدالله بألم بسيط ناحية القلب، وذهبنا به إلى المستشفى وكان يتحدث بشكل جيد، وبعد ذهابه للمستشفى تبين مرضه بالقلب، «عمل قسطرة للقلب وركب دعامة قعد في العناية المركزة يوم وخرج إمبارح من العناية المركزة، والدكاترة كلهم طمنونا».

وأكدت أن الأطباء قد أكدوا على أسرته ضرورة التزامه المنزل ليومين قبل الخروج واستكمال حياته وتصوير باقي الأعمال الفنية التي سيشارك فيها مؤخرا.

أعربت دنيا صلاح عبد الله عن امتنانها لكل الحب الذي شاهدته الأيام الماضية، موجهة الشكر لكل من قام بالدعاء لوالدها في أزمته الصحية، وقالت دنيا صلاح عبد الله لـ«الوطن»، إن حالة والدها الصحية جيدة حتى الآن، وخرج من العناية المركزة أول أمس، وأنه سيتواجد في منزله خلال الساعات المقبلة، وقالت دنيا إن الأطباء قاموا بطمأنتها عليه.

أما عن تفاصيل الحالة فقالت دنيا إن والدها الفنان الكبير صلاح عبد الله شعر بأزمة صحية مفاجئة فنقلوه إلى المستشفى ليتفاجأوا بعدها أنه أصيب بأزمة قلبية ونقلوه إلى غرفة العمليات ووضعوا له دعامة بالقلب، بالإضافة إلى قسطرة.