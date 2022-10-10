أول ظهور لـ دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. «اكتشفت المرض بالصدفة»

ظهرت الفنانة اللبنانية دينا حايك للمرة الأولى خلال ندوة تعريفية خاصة بمرض السرطان، بعد إعلانها للمرة الأولى إصابتها بالمرض، ودخولها في مرحلة العلاج.

تعليقات الجمهور لـ دينا حايك

وتوالت عليها التعليقات من أصدقائها والجمهور، متمنين لها الشفاء العاجل، ومن جانبها كتبت الإعلامية منى أبو حمزة رسالة خاصة لها عبر حسابها الشخصي بموقع «انستجرام»، قائلة: «سلامة قلبك»، وقال الصحفي اللبناني إيلي مرعب: «النجمة دينا حايك مصابة بمرض سرطان الثدي بمرحلة متقدمة، الله يشفيها يعطيها الصحة، وترجع لجمهورها بخير وسلامة».

وقال الكاتب التونسي نضال غريبي: «ربنا يشفيكي ويعافيكي»، وتوالت عليها التعليقات من جمهورها، إذ كتب أحدهم: «بالشفاء العاجل للنجمة الجميلة دينا حايك، أصيبت بسرطان الثدي من حوالي 6 شهور، وهي الآن تقاوم إن شاء الله ستتغلب عليه، نحبك كثيرًا».

إصابة دينا حايك بمرض السرطان

وكشفت مجلة الجرس اللبنانية، تفاصيل إصابة الفنانة اللبنانية دينا حايك بمرض سرطان الثدي، إذ ترددت الفنانة على طبيبتها الخاصة لإجراء الفحوصات الدورية الثانوية، لتكتشف بمحض الصدفة إصابتها بـ سرطان الثدي.

دينا حايك تتلقى العلاج الكيماوي في المستشفى

ونشرت المجلة مجموعة صور للفنانة دينا حايك، في أثناء تلقيها العلاج الكيماوي في المستشفى، التي تخضع له بشكل أسبوعي، وتعاني من آثاره، وتبين أنها تتألم من المرض، إذ ظهرت بوجه نحيف، وهي في المرحلة الثالثة من المرض.