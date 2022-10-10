وزير الصحة: مستعدون لنقل خبراتنا في تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية للإمارات

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في مصر، آليات تعزيز التعاون في تصنيع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات والمعدات الطبية، من خلال التوسع في إنشاء مصانع إماراتية بمصر، حيث أكد الوزير تقديم الدعم للجانب الإماراتي في هذا الشأن، في إطار الحرص على دعم الجهود المبذولة في مجال التصنيع.

وأكد وزير الصحة، بحسب بيان عن الوزارة، عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر والإمارات الشقيقتين، بما يعكس أهمية توطيد أواصر التعاون في شتى المجالات الصحية، وخلق فرص استثمارية جديدة، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لمواطني البلدين في مجالات الرعاية الصحية كافة.

الخطط المستقبلية للتعاون في المجال الصحي بين مصر والإمارات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة الخطط المستقبلية للتعاون بين الدولتين في مختلف مجالات الصحة العامة، بما يضمن الارتقاء بالنظم الصحية، من خلال تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقتين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين مصر والإمارات.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الاجتماع تناول النقاش حول توطيد منظومة الاستثمارات المتبادلة في القطاع الصحي بين الدولتين، حيث أكد حرص مصر على التعاون مع الدول الشقيقة لتحقيق الارتقاء بالنظام الصحي، من خلال الاستفادة من الخبرات المختلفة في دعم الأنظمة الصحية، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تعزيز التعاون في مجال الأدوية

من جانبها، وجّهت سفيرة الإمارات لدى مصر، الشكر لوزير الصحة والسكان، لحرصه الدائم على توطيد أواصر التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات الصحية، لتحقيق الدعم والارتقاء للنظم الصحية، ما يعكس التفاهم والتناغم ين الدولتين الشقيقتين، مشيدة بخبرات الدولة المصرية في مختلف مجالات الصحة العامة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.