«التعليم» تطلق مسابقة «الطفولة» للتعبير الفني لجميع المراحل التعليمية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بإطلاق مسابقة جديدة في الطفولة في «التعبير الفني / التصميم الفني»، للعام الدراسي 2023/2022 للمراحل التعليمية «رياض الأطفال - الابتدائية – الإعدادية - التربية خاصة».

مرحلة رياض الأطفال «عالم البحار»

موضوع المسابقة: عالم البحار مليء بالأسماك المتنوعة الأشكال والملونة بألوان بديعة والشعاب المرجانية ذات الألوان الجميلة الزاهية والنباتات البحرية والقواقع والأصداف والصخور ونجوم البحر وغيرها.

المطلوب: التعبير الفني عبر بالرسم عن هذا الموضوع في تكوين فني مترابط مستخدماً.

الألوان المناسبة الفني: صمم بقلمك وألوانك كارت في مساحة «١٥×٢٠»، سم تدعو فيه أصدقائك للاستمتاع بقاع البحر مع كتابة عبارة «عالم البحار»، بخط زخرفي جميل مكمل للتصميم.

المرحلة الابتدائية «مدرستي الجميلة»

موضوع المسابقة: المدرسة هي المجتمع الصغير الذي نتعلم فيه كيف نتعايش مع المجتمع الكبير بلدنا مصر، نتعلم فيها القيم والعلوم ونمارس الأنشطة المختلفة المطلوب:

التعبير الفني: عبر بالرسم عن هذا الموضوع في تكوين فني مترابط مستخدما الألوان المناسبة.

التصميم الفني: صمم بقلمك وألوانك في مساحة «١٥×٢٠»، سم دعوة لأصدقائك تدعوهم للاستمتاع بمعرض المدرسة السنوي مع كتابة «مدرستي الجميلة» بخط زخرفي مكمل للتصميم.

المرحلة الإعدادية المدن الجديدة

موضوع المسابقة :نرى البناء والتعمير في كل المجالات وذلك لتحقيق خطط التنمية الشاملة بشكل عام والنهضة العمرانية بشكل خاص، فتبنى المدارس والمستشفيات والمساكن والقرى السياحية، وذلك من أجل التعمير ومحاربة التصحر باستصلاح الأراضي الزراعية والتي تعتبر كمتنفس للمياه، الكل يعمل من أجل التعمير باستخدام الآلات والأوناش و غيرها.

المطلوب: التعبير الفني بالرسم عن أحد هذه المشاهد في تكوين فني مترابط مستخدما الألوان المناسبة عمل تشكيل مجسم بخامة من الخامات التي تتناسب مع نوع الإعاقة.

شروط المسابقة

- تتولى كل مديرية وإدارة تعليمية نشر المسابقة الفنية للمراحل المخصصة لها من خلال توجيه عام التربية الفنية والمعلمين في المدارس للطلاب ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي للتوجيهات العامة وموجهين الإدارة والمدارس للمشاركة في المسابقة الفنية.

- يتم تسليم الأعمال أون لاين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لمادة التربية الفنية على المعلمين والتوجيهات بالإدارة التعليمية والمدارس ويتم التحكيم الأولى بالإدارات والمديريات على أن يتم إرسال الأعمال النهائية على قناة التربية الفنية الخاصة بالوزارة على منصـة TEAMS للتحكيم النهائي لإعلان الفائزين من خلال مكتب مدير إدارة التربية والتعليم بديوان عام الوزارة.