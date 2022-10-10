«التعليم» تختبر سلامة المنشآت التعليمية بـ 88 سؤالا لمديري المدارس

وجّهت المديريات التعليمية، جميع المدارس على مستوي الجمهورية، بسرعة استيفاء استمارة الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، قبل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 أكتوبر بكل دقة.

وقالت المديريات التعليمية، إن استيفاء استمارة الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية يتم عبر هذا الرابط، بعد تسجيل البيانات الأساسية والتي تتضمن «المديرية التابع لها، الإدارة التعليمية، المرحلة التعليمية، التبعية، المدرسة، اسم مدير المدرسة ورقم التليفون».

وتتضمن استمارة استيفاء الأمن والسلامة الإجابة على 88 سؤالا، من قبل مدير المدرسة «العوامل الخارجة المحيطة بالمدرسة، سور المدرسة، فناء المدرسة، المبني الدراسي، الحجرات الدراسية، المقصف المدرسي، الحجرات الطبية، المرافق الصحية».

العوامل الخارجية المحيطة بالمدرسة

ويتضمن الجزء الأول استمارة الأمن والسلامة بالمنشآت التعليمية، أسئلة عن العوامل الخارجية المحيطة بالمدرسة من بينها الآتي:

- يخلو محيط المدرسة من الطرق السريعة «مستوف - غير مستوف».

- يخلو محيط المدرسة من مجري مائي - مداخل يتم تجمع المياه بها - مخرات سيول.

- يخلو محيط المدرسة من الأسواق.

- يخلو محيط المدرسة من أماكن صناعية خطرة.

- يخلو محيط المدرسة من الاشغالات.

- يخلو محيط المدرسة من مقالب القمامة.

- يسمح موقع المدرسة والطرق المؤدية إليها بمرو سيارات الحماية المدنية.

- تتوافر مطبات صناعية امام المدرسة.

سور المدرسة

- سلامة السور من التشققات - الشروخ.

- يوجد سور بالمدرسة ارتفاعه 3 متر أو أكثر من داخل أو خارج المدرسة ويحيط بها بالكامل.

- سلامة السور من المخاطر الخارجية مثل «مصرف - محول - كهرباء».

- يوجد بالمدرسة أكثر من باب وتسمح بدخول سيارة الاسعاف والحماية المدنية.

فناء المدرسة

- سلامة أغطية حجرة التفتيش واستوائها مع سطح الأرض.

- توافر أماكن آمنة لتجميع الرواكد.

- يخلو الفناء من أعمدة خرسانية - بناء عشوائي - أعمدة إنارة - محولات كهرباء - حجرات خشبية - مخازن.

- يتم التخلص من القمامة بطرق آمنة.

- تتناسب مساحة الفناء مع اعداد الطلاب.

- سلامة العوارض بالفناء وابراج كرة السلة.

- يوجد تبادل لوقت الفسحة في حالة وجود أكثر من مرحله تعليمية وكثافة مرتفعة.

المبني المدرسي

- توجد صيانة دورية لمشتملات المبني المدرسي وتجهيزاته.

- يوجد أكثر من مخرج للمبني المدرسة في حالة ارتفاعه عن الأرض دور واحد أو أكثر.

- يوجد شبكة كهرباء بالمؤسسة تعمل بكفاءة.

- التوصيلات الكهربائية مطابقة ولا يوجد مخاطر تهدد سلامة الطلاب مثل «وصلات كهربائية عشوائية وأسلاك مكشوفة».

- مراجعة اللوحات الكهربائية بشكل دوري وعمل صيانة دورية للوصلات والأسلاك.

- تدريب مسئولي لجنة الصيانة بالمدرسة على أعمال الصيانة الدورية للوصلات الكهربائية.

- تتوافر عوامل الأمن والسلامة بسلم المبني المدرسي «درابزين - درجات سلم»، ولا يوجد مخاطر التي قد تهدد سلامة الطلاب.

- تتوافر التجهيزات المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقة الحركية.

- توجد حجرات مناسبة ومجهزة للمعلمين.

- تخلو الطرقات بالمدرسة من معوقات الحركة.

الحجرات الدراسية

- عدد الحجرات الدراسية كاف ويتناسب مع أعداد المتعلمين.

- تتناسب مساحة الحجرات مع اعداد المتعلمين.

- طلاء الفصول بحالة جيدة ويتم صيانتها بشكل دوري.

- عدد المناضد والكراسي كاف ويتناسب مع عدد الطلاب.

- المناضد والكراسي بحالة جيدة ويتم صيانتها بشكل دوري «مع بداية كل فصل دراسي على الأقل».