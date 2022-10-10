التعليم تعلن شروط التقدم لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال في 14 محافظة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم لوظيفة المعلم المساعد رياض أطفال، للتعاقد على 3197 وظيفة في 14 محافظة، والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الأربعاء 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم للمسابقة التكميلية على موقع بوابة الوظائف الحكومية، مؤكدة الالتزام بالتقديم في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات حال التقديم في محافظة أخرى.

شروط التقديم لوظيفة معلم مساعد

- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتبار.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في 27 يونيو 2022.

المؤهلات المطلوبة لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال

- أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم بمحافظة أخرى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المحافظات المتاحة للتقديم لوظيفة معلم مساعد، وتشمل كل من «القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، وبورسعيد».