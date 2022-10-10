وزير القوى العاملة يقترح تعديل اللوائح الداخلية لأعمال «القومي لدراسات الصحة المهنية»

ترأس حسن شحاتة وزير القوي العاملة، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية؛ لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

دور المركز في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية

في بداية اللقاء، رحب وزير القوى العاملة بالحضور أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أهمية دور المركز القومي في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الأبحاث والدراسات التي يقدمها، وينفرد بها محليا وإقليميا في هذا التخصص.

واقترح الوزير، تعديل بنود اللوائح الداخلية لأعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التي يقدمها المركز للشركات والمنشآت، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات.

من جانبها، قدمت سهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة والمشرف على أعمال المركز، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على دعمه للمركز في جميع الأعمال، مؤكدة دور المركز في خدمة المنشآت والمجتمع المصري؛ فهو المركز المعتمد الوحيد على مستوى الشرق الأوسط والقارة الذي يعني ببحوث ودراسات السلامة والصحة المهنية.

تعزيز التعاون بين المركز ونظيره الأمريكي

واستعرضت رئيس الإدارة المركزية، الإنجازات التي حققها المركز في السنوات الأخيرة من خلال إداراته المختلفة في مجال الأبحاث، والتدريب والعلاقات الخارجية، والتعاون مع الجهات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، ومنها تعزيز أوجه التعاون بين المركز القومي للسلامة والصحة المهنية NIOSH والمماثل بالولايات المتحدة الأمريكية وCDC من خلال المنح والتعاون المشترك في مجال البحوث التطبيقية.

حضر اللقاء، المستشار سعيد النادي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى بوزارة القوى العاملة، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، والمهندسة سارة فتحي ممثل اتحاد الصناعات المصرية، وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأشرف مرزوق معاون وزير القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية.