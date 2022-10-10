«القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة.. مرتبات تصل لـ15 ألف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 3981 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا وتصل إلى 15 ألف جنيه حسب نوع الوظيفة وسنوات الخبرة والتخصصات، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وظائف القوى العاملة في كافة التخصصات

وأعلنت الوزارة خلال نشرة التوظيف نصف شهرية الصادرة عنها، فرص عمل جديدة متوفرة في 11 محافظة، هي: «القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، البحيرة، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء، الوادي الجديد، قنا وأسوان، وذلك في التخصصات الآتية: «مهندسين، مشرفين، مدرسين، مندوبين مبيعات، سائقين، عمال تفصيل وحياكة بكافة تخصصاتها، مهن فنية، إدارة هندسية، تمريض، كيميائيين، أخصائيين تمويل وخدمات مالية، مندوب دعاية»، بالإضافة إلى كافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى، بحسب بيان صحفي اليوم الإثنين.

الوزير يكلف المديريات بمتابعة تسليم العقود

وكان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، قد وجه جميع المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتستقبل وزارة القوى العاملة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص.