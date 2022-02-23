تنفذ مبادرة «سلامتك تهمنا» لتطبيق معايير الصحة المهنية بالمنيا

أعلنت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالديوان العام لمحافظة المنيا، عن إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا»، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، لتنفيذ عدد من اللقاءات والندوات التثقيفية بجميع مراكز وقرى المحافظة، والتي تستهدف العاملين بالمنشآت المختلفة، خلال الفترة من 14 فبراير الجاري وحتى 11 أبريل المقبل، حرصا على تأمين بيئة العمل وحماية العاملين بالمصانع وكافة المنشآت.

سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع كفاءة بيئة العمل

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوحيد الجهود لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية والتي ترفع من كفاءة بيئة العمل، وتقديم شرح تفصيلي لتجنب حدوث المخاطر والحوادث واتباع الإرشادات المتعلقة بشروط السلامة والصحة المهنية.

من جانبها، أوضحت سيده جابر مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، أنه يجري عقد عدد من الندوات وورش العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، بجميع مراكز المحافظة، حرصا على سلامة وصحة العاملين بكافة المنشآت الخدمية والمصانع، بهدف تأمين بيئة العمل وحماية العاملين و تطبيق كافة المعايير اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة العاملين.

كشف طبي على 2064 حالة وصرف الأدوية

في سياق آخر، نفذت مديرية الصحة بالمنيا قافلة طبية علاجية بقرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا خلال يومي 21 و 22 من فبراير الجاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول للمناطق والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكافة المواطنين .

وقال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 2064 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية من خلال 10 عيادات متنقلة.