الموسيقار يحيى خليل يحيي حفلا بالأوبرا 19 أكتوبر الجاري

يلتقي الموسيقار يحيى خليل، جمهوره في حفل موسيقي جديد يقام في الثامنة مساء 19 أكتوبر الجاري، وذلك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

وتتاح تذاكر حفل الموسيقار يحيى خليل بسعر موحد وهو 160 جنيها عبر شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو الموقع الرسمي الخاص بها.

وكان يحيى خليل، افتتح موسم حفلاته بحفلين أحياهما الشهر الماضي بالقاهرة والإسكندرية، وحقق حضورا جماهيريا كبيرا، ومن المقرر أن يلتقي بجمهور مدينة الإسكندرية على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» في حفل يعلن عن موعده قريبا.

معلومات عن يحيى خليل

يذكر أن يحيى خليل أول فنان مصري يجذب الشباب إلى حفلات مسارح دار الأوبرا منذ بنائها بمقرها الحالي، إذ اعتاد آلاف الشباب متابعة حفلاته، كما يحسب له تقديم عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي باعتباره أول صانع للنجوم في مصر والشرق.

تطوير صناعة الأغنية

كما كانت له إسهامات كبيرة في تطوير صناعة الأغنية من حيث إضافة تقنيات لم تكن موجودة من قبل.