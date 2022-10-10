بدء فعاليات مؤتمر الأمن الغذائي الإفريقي 2022

كشفت مفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم، أن مؤتمر الأمن الغذائي الإفريقي 2022 تم افتتاح فعاليته في بقاعة نيلسون مانديلا، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية إديس أبابا.

المشاركون في مؤتمر الأمن الغذائي الأفريقي 2022

وأصدرت المفوضية بيانا قالت فيه، إن المؤتمر يجري عقده هذا العام بعنوان «تعبئة الدعم للتغذية والأمن الغذائي»، ويكون بالتنسيق مع إدارة التنمية الريفية والزراعية والاتحاد الدولي لجميعات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمة الأغذية والزراعية التي تتبع الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي.

أهداف مؤتمر الأمن الغذائي الأفريقي 2022

وألمح البيان، أن هذا المؤتمر يأتي من أجل تحقيق أهداف القارة الإفريقية من أجل مواجهة التغيرات المناخية والعمل على توفير الغذاء في القارة بأسعار عادلة، ويتم العمل على إيجاد نظم لنقل الغذاء إلى القارة السمراء وكذا خلق رؤية مشتركة لتحفيز الأعمال الفردية والجماعية لزيادة الاستثمارات في القارة.

تحذيرات قبل مؤتمر الأمن الغذائي الأفريقي 2022

ويأتي هذا المؤتمر بعد فترة من صدور تقرير للبنك الدولي حول الأزمة الغذائية في القارة السمراء وسط تحذيرات من استمرار معدلات المعاناة من الجوع بعد أن بينت الإحصائيات أنه في عام 2021 عانى أكثر من 193 مليون شخص من حالة عدم انعدام الأمن الغذائي.

شخصيات تشارك في مؤتمر الأمن الغذائي الأفريقي 2022

المؤتمر يشارك فيه وتنظمه عدة جهات منها مفوضية إدارة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة المستدامة والاقتصاد الأزرق والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي.

ويشارك في المؤتمر عدة شخصيات منها السفيرة جوزيفا ساكو، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والدكتور بيث دانفورد، نائب رئيس الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، ببنك التنمية الإفريقي، والدكتور أبيبي هايلي غابرييل، مساعد المدير العام، والممثل الإقليمي لإفريقيا، بمنظمة الأغذية والزراعة مرفق مصايد الأسماك، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

شخصيات تشارك في مؤتمر الأمن الغذائي الأفريقي 2022

المؤتمر يشارك فيه وينظمه عدة جهات منها مفوضية إدارة الزراعة والتنمية الريفية والبيئة المستدامة والاقتصاد الأزرق والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، ويشارك في المؤتمر عدة شخصيات منها السفيرة جوزيفا ساكو، مفوض الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، بمفوضية الاتحاد الإفريقي، والدكتور بيث دانفورد، نائب رئيس الزراعة والتنمية البشرية والاجتماعية، ببنك التنمية الإفريقي، والدكتور أبيبي هايلي غابرييل، مساعد المدير العام، والممثل الإقليمي لإفريقيا، بمنظمة الأغذية والزراعة مرفق مصايد الأسماك، وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، فرانشيسكو روكا، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.