تقرير دولي يحذر: استمرار الجفاف يزيد أزمة الجوع في القرن الأفريقي

حذر تقرير جديد من استمرار تفاقم أزمة الجوع في منطقة القرن الأفريقي، حيث تقدر منظمات الإغاثة أن أكثر من 37 مليون شخص يعانون من نقص الغذاء، نتيجة موجة الجفاف غير المسبوقة التي تضرب الأقليم، والتي تسببت في نفوق ما يزيد على 9 ملايين رأس من الماشية، ونقل موقع «صوت أمريكا» أن الوضع أكثر سوءاً في الصومال، حيث فقد أكثر من 700 طفل حياتهم، بسبب سوء التغذية، خلال العام الجاري.

وضع الجوع العالمي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم

وتابع التقرير أنه وفقًا للخبراء، فإن الأزمة تتفاقم بسبب تأثيرات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، كما أن وضع الجوع العالمي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وقال الدكتور ديبميلا ماهلا، نائب الرئيس للشؤون الإنسانية في منظمة «كير» الدولية، إن البشرية تواجه «أزمة جوع عالمية مدمرة»، مؤكداً أن هناك نحو 50 مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

الجفاف.. المشهد البارز بعد 5 مواسم أمطار

وأضاف التقرير أن الأزمة تفاقمت بشكل خاص في منطقة القرن الأفريقي، التي تواجه الآن موسماً ممطراً خامساً على التوالي، وجفافاً مطولاً، بدأ في أكتوبر 2020، وفي إثيوبيا وكينيا والصومال، يعاني أكثر من 36 مليون شخص من الجوع المزمن، وفقاً للمنظمة الدولية، بينما يقول الخبراء إن الأزمة الإنسانية في الصومال ستزداد تدهوراً في الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع حدوث مجاعة في منطقتين من البلاد.

النساء والأطفال يعانون وطأة الجوع

ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي، فإن النساء والأطفال هم الذين يعانون بشدة بسبب وطأة الجوع، حيث يعاني 942 ألف طفل دون سن الخامسة، و135 ألف امرأة حامل وأمهات مرضعات، من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون إلى العلاج، وذلك على امتداد المناطق القاحلة وشبه القاحلة، التي تعاني من الجفاف في كينيا.

وأوضح التقرير أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية في القرن الأفريقي منذ عام 2020، وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، تعهد الرئيس جو بايدن بتقديم 10 مليارات دولار لمكافحة الجوع في العالم، لكن لم يتضح كم من هذا سيذهب إلى القرن الأفريقي.