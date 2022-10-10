أزمة جديدة تواجه مستخدمو «آيفون 14».. تظهر عند الذهاب للملاهي

معاناة كبيرة واجهها مجموعة من مستخدمي هواتف «آيفون 14» أحدث إصدارات شركة «آبل» العالمية، تمثلت في الاتصال التلقائي بخدمة الطوارئ المحلية بمجرد زيارة مدينة الملاهي، وخوض مغامرة لعبة «الأفعوانية».

أزمة جديدة تواجه مستخدمو «آيفون 14»

وتعمل الميزة الخاصة بهواتف آيفون 14، على تنبيه السلطات وقوات إنفاذ القانون الأمريكية في حالة التعرض لحادثة، وفقا لما ذكره موقع «سبوتنيك» الروسي، نقلا عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، مضيفة، أن قوات تطبيق القانون الأمريكية، بادرت بالذهاب إلى الملاهي أكثر من مرة، بعد أن تلقت إخطارا كاذبا من هواتف «آيفون 14» بشأن وقوع حوادث سير.

وكانت شركة «آبل»، قد طرحت ميزة «Crash Detection» الجديدة مع هواتف «آيفون 14» الجديدة، وساعة «ووتش سيريس 8»، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن أضافت إلى الأجهزة مستشعر جيروسكوبي، ومقياس تسارع عالي الجاذبية، تم تدريبه على التأثير الذي تتعرض له حوادث السيارات المحاكية.

ميزة بـ«آيفون 14» تنقذ المستخدم من الخطر

وبمجرد وقوع حادث سير، يقوم هاتف «آيفون 14» بإرسال تنبيه إلى قوات تطبيق القانون الأمريكية، حتى تتمكن القوات من إنقاذ المستخدم، دون إدراك أن هناك مشكلة في الميزة الجديدة للهاتف.

يذكر أن هذه ليست أول العيوب التي يتم اكتشافها في هاتف «آيفون 14»، إذ كشف العديد من مستخدمي هواتف «آيفون 14 برو» و«برو ماكس»، الشهر الماضي، عن اهتزاز كاميرا الهاتف لديهم، وعدم السيطرة على حركة العدسة، وذلك عند فتح تطبيق تابع لجهة خارجية، على غرار موقع الفيديوهات الشهير «تيك توك»، وموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».