ميزة جديدة لهاتف آيفون 14 تساعد الأشخاص في حالة الخطر.. تعرف عليها

مع إصدارها للهاتف الجديد الخاص بها، أعلنت شركة أبل أن هاتف آيفون 14 الخاص بها الجديد يعتبر أول هاتف ذكي على مستوى المستهلك مزود بوظيفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، خاصة بخدمات الطوارئ.

وقال موقع «ماشابل» إن الأربعاء الماضي أعلن صانع iPhone عن ميزة جديدة تمامًا لهاتف iPhone 14 الجديد، وهي الاتصال بالطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية.

وأضافت أنه بشكل أساسي، سيتمكن مالكو هواتف آيفون 14 الجديد من الاتصال بخدمات الطوارئ في أي مكان في العالم بغض النظر عما إذا كان هناك اتصال بالإنترنت أو اتصال خلوي.

وأشارت إلى أنه من أجل جعل هذه الخدمة تعمل، سيحتاج المستخدم أساسًا إلى توجيه جهاز iPhone الخاص به إلى الموقع الدقيق للقمر الصناعي الذي يمر عبر النفقات العامة.

الهاتف سيوجهك تجاه القمر الصناعي

كما أوضحت شركة Apple ، أن هذه الخدمة كانت تتطلب سابقًا هوائيًا ضخمًا، ومن الواضح أن البشر لا يمكنهم رؤية الأقمار الصناعية وهي تطير في الفضاء بالعين المجردة، ولكن هذا هو المكان الذي يتدخل فيه iPhone 14، حيث سيخبر الجهاز المستخدمين بمكان توجيه iPhone ومكان نقله، إذا لزم الأمر، كما سيسمح iPhone 14 أيضًا للمستخدمين بمشاركة مواقعهم عبر الأقمار الصناعية أيضًا، وهذه الميزة مخصصة فقط لحالات الطوارئ.

وتدرك Apple أنه حتى مع إمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية، يمكن أن تنشأ مشكلات أخرى، لكن الشركة لديها بالفعل حلول لهذه المشكلات، فمن أجل إيصال الرسائل إلى خدمات الطوارئ في أسرع وقت ممكن، طورت Apple خوارزمية مراسلة جديدة تهدف إلى ضغط حجم الرسائل بحيث يتم تسليمها بالسرعة المثلى.

وتوفر الميزة أيضًا للمستخدم مطالبات، وهي في الأساس سلسلة من أسئلة الاختيار من متعدد فيما يتعلق بحالة الطوارئ التي يواجهها المستخدم من أجل إرسال هذه الرسائل بسرعة، فإذا كان أقرب مزود خدمة طوارئ لا يقبل الرسائل النصية، فإن Apple لديها مراكز ترحيل معدة للاتصال بهؤلاء الموفرين بمحتوى رسالتك.