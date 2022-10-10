مؤسس مشروع الزراعة المائية: بدأته في 2021 بـ26 ألف نبات.. ونتجه للتصنيع

قال مصطفي الفيومي، مؤسس مشروع الزراعة المائية، والفائز في المسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنه بدأ زراعة الورقيات منذ يناير 2021، وكذلك إنتاج الفراولة، لافتا إلى أن إنتاجه بدأ في 2021 بـ26 ألف نبات وفي 2022 تمت زيادة الإنتاج إلى 40 ألف نبات، ويتم التسويق للمنتجات من خلال سلاسل مطاعم وفنادق داخل مصر.

بداية المشروعات كانت في مؤتمر الشباب

وأوضح «الفيومي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن بداية المشروع كانت بعد مشاركته في مؤتمرات الشباب والمنتدى شباب العالم فبدأ يتعرف على رؤية مصر 2030 بشكل أدق، وبحث عن الزراعات المائية لندرتها في مصر وتم العمل على المشروع الجديد في 2021 ويجرى حاليا التسويق للمنتجات، وفي المرحلة المقبلة سيتم الإعداد لتصنيع المنتجات الزراعية المنتجة من المشروع.

التحكم في الإنتاج الزراعي

وأشار مصطفي الفيومي إلى أنه تقدم للمسابقة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعلم باختياره للفوز بالمسابقة بعد استيفاء شروط المرحلة الأولى، وذهب لديوان المحافظة لتقديم عرض ضمن 16 مشروعا على مستوى شمال الصعيد، لافتا إلى أنه من خلال مشروعه يتحكم في مدة الإنتاج خلال أسبوع مسبق من خلال خطوط الإنتاج، وجرى تجربة إعداد المنتجات للأكل والاستخدام الفوري.

خط إنتاج صناعي زراعي

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سيشهد مشروعه تطويرا من خلال إضافة خطوط تعبئة وتغليف طبقا لمواصفات ومعايير هيئة سلامة الغذاء المحلية والعالمية، لافتا إلى أن مشروعه بدأ بالعمل مع شريك له، متابعا: «عاوزين نقدم رسالة للعالم إن شباب مصر قادرين يعملوا كل حاجة».