وكيل لجنة الزراعة بـ«الشيوخ»: يجب مناقشة التحديات المائية في الحوار الوطني

قال محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزراعة والري من أهم المحاور التي يوليها الحوار الوطني أهمية كبيرة، إذ يتم تدارك كل القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي.

طرح ملف التغيرات المناخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحوار الوطني، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم إنجي طاهر: «لا بد من طرح ملف التغيرات المناخية وتأثيرها بشكل كبير جدا على الأمن الغذائي، خاصة أن مصر تستضيف ملف المناخ في شهر نوفمبر المقبل».

COP 27 حدث عالمي

وتابع، أن COP 27 حدث عالمي وشديد الأهمية، إذ يضم أعدادا من المهتمين بهذا الشأن وقيادات دولية، وبالتالي، يجب الإدراك بأن قضية المناخ من أهم القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي بالكيفية أو النوعية نتيجة التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية.

وشدد على أنّ الانبعاثات الحرارية أدت في النهاية إلى خلل في المناخ، ويجب أن يتناول الحوار الوطني التحديات المائية، وإلقاء الضوء على الاحتياجات المائية والموارد المتاحة، إذ تعتمد مصر على مواردها المائية من المياه العابرة للحدود بواقع 97%.

قضية مياه النيل وجودية

وأكد أن قضية مياه النيل وجودية والرئيس السيسي دائما ما يتحدث بهذا الشكل، مشددًا على أهمية تدارك الزيادة السكانية وما لها من أبعاد وآثار جانبية كبيرة جدا على تحقيق الأمن الغذائي وتفتيت الرقعة الزراعية، التي يجب الحفاظ عليها والتوسع أفقيا من خلال التوسع في الزراعات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للتوسع في الزراعات بالدلتا الجديدة وتوشكى وشرق القناة، إذ تعتمد في المقام الأول على المياه المعاد استخدامها، لافتًا إلى أن الحوار الوطني يتضمن الكثير من القضايا، ويجرى وضع استراتيجية واضحة وبناءة للحفاظ على الأمن الغذائي.