«الحوار الوطني»: الانتهاء من مشروع جدول أعمال لجنة الأحزاب خلال ساعات

أكد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه جار الانتهاء من مشروع جدول أعمال اللجنة خلال الساعات المقبلة؛ تمهيدا لعرضه على مقرر المحور السياسي ومجلس أمناء الحوار لاعتمادها.

وأشار الطماوي، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن هذه الخطة تتضمن دعوة ممثلي الأحزاب السياسية التي تقدمت بأطروحاتها ورؤيتها لمجلس الأمناء، ودعوة من لم يتقدم من الأحزاب لحضور جلسات اللجنة للاستماع والمناقشة في القضايا المطروحة.

دعوة مقدمي المقترحات والاستماع إليهم

وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن لوائح الحوار تلزمنا بدعوة مقدمي المقترحات والاستماع إليهم ومناقشتهم بهدف الوصول لمساحات مشتركة يمكن البناء عليها لدعم الأحزاب السياسية.

وأضاف أن مدخلات ومخرجات الحوار يحددها المشاركين، قائلا: «ليس لدينا أية محظورات في الحوار سوى ضرورة احترام الدستور والقانون».

مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

وأشار مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إلى أن اللجنة عملها مرتبط ارتباطا وثيقا بباقي لجان المحور السياسي، وخاصة لجنة مباشرةً الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويكون هناك جلسات مشتركة عند الضرورة.