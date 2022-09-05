إيهاب الطماوي: سنعمل على تحقيق أهداف الحوار الوطني لدعم الحياة السياسية

أكد إيهاب الطماوي، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، أن الاختيارات التي جرى الإعلان عنها في جلسة اليوم للأسماء الخاصة بالمقررين للجان النوعية، تعكس حالة التكاتف السياسي التي تشهدها مصر منذ إعلان القيادة السياسية عن إطلاق مبادرة الحوار الوطني في رمضان الماضي.

الحوار الوطني

وتابع إيهاب الطماوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن أمام مهمة وطنية، الهدف الأساسي منها هو توحيد الرؤى والأفكار في القضايا محل الاعتبار لدى الشارع المصري».

وأشار إيهاب الطماوي إلى أن «اللجنة المعنية بالحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والتي أمثل فيها كمقرر مساعد والدكتور صفي الدين خربوش كمقرر للجنة ستعمل على تحقيق الهدف المنشود منها وفقا لاختصاصها».

ويشار إلى أن النائب إيهاب الطماوي شغل منصب وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثاني.

اللجنة السياسية

كان مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، قد عقد خامس جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، في ضوء استكمال المرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

وجرى التوافق في جلسة اليوم، على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم: الدكتور علي الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من الدكتور أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من الدكتور خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.