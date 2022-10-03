إيهاب الطماوي يطالب الأحزاب بسرعة إرسال مقترحاتها للحوار الوطني

طالب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الأحزاب السياسية التي لم تشارك بمقترحاتها في الحوار بإرسال المقترحات.

وقال الطماوي، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة الأحزاب السياسية: «لدينا في مصر 109 أحزاب سياسية، وتقدم بأطروحات ومقترحات لمجلس أمناء الحوار الوطني حتى الآن 65 حزبا سياسيا».

دراسة رؤى جميع الأحزاب السياسية

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، أن اللجنة حريصة على الاطلاع ودراسة رؤى جميع الأحزاب السياسية لا سيما أن لكل حزب الأيديولوجية والشخصية الخاصة به ورؤيته التي نهتم بالاطلاع عليها.

إيجاد مساحات مشتركة يمكن البناء عليها

وأشار الطماوي إلى أن تقدم باقي الأحزاب برؤيتها يساهم في إيجاد المساحات المشتركة التي يمكن البناء عليها فيما هو قادم، ويساعد في ترتيب أوليات العمل الوطني باعتبار أن ترتيب تلك الأولويات أحد أهم أهداف الحوار الوطني.

وشدد إيهاب الطماوي على أن لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني حريصة على الاستماع لممثلي الأحزاب السياسية والمهتمين والمتخصصين والخبراء في الشأن الحزبي والسياسي تحقيقا لأهداف الحوار والصالح العام، ولتأكيد مشاركة الأحزاب في التأسيس للجمهورية الجديدة.