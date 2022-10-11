أحمد محمود أبوزيد: والدي رفض دخولي معهد السينما.. قال لي مش هتوسط لك

قال أحمد محمود أبو زيد، المخرج والسيناريست، إن والده السيناريست وكاتب القصة الكبير الراحل محمود أبوزيد قد تخرج في معهد السينما عام 1966 قسم إخراج ولم يدرس في قسم السيناريو، حيث إنه لم يمارس كتابته إلا بعد تخرجه في الجامعة، «لما كان في المعهد درسله الكاتب والمخرج القدير عبدالرحيم الزرقاني مادة السيناريو، واكتشف فيه موهبته ووجهه للكتابة، وده لفت نظره لنصيحته بكتابة السيناريو».

وأضاف «أبو زيد»، خلال حواره بببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أن والده وبعد التخرج كتب أول فيلم في حياته، وكتب فيما يعرفه، وبعد رحلة طويلة من البحث لم يجد عن أي موضوع يكتب حتى قرر الكتابة عن مجتمع الجامعة، وألف أولى أعماله في كتابة السيناريو بفيلم «بنات في الجامعة».

واستطرد: «والدي كان شغال في الرقابة على المصنفات الفنية كرقيب، وتعرف على أحد المنتجين الأجانب، وعرض عليه سيناريو الفيلم في 300 صفحة، وبعد اختصاره أخرجه له المخرج القدير الراحل عاطف سالم، وهنا مشي في كتابة السيناريو، لكنه في الأساس درس الإخراج ولم يدرس السيناريو».

قال أحمد محمود أبو زيد، المخرج والسيناريست، إنه بعد إنهاء مرحلة الثانوية العامة فكان ليلتحق بكلية التجارة، لكنه طلب من والده السيناريست وكاتب القصة الكبير الراحل محمود أبوزيد دخول معهد السينما لكن رفض، «قالي متدخلش المعهد، المهنة صعبة وشاقة ومفيهاش وسط، يا ناجح يا مش ناجح، بلاش تغامر».

نصيحة غالية من والده

وتابع، أنه بعد إصرار منه للالتحاق بالمعهد فنصحه والده أن يعمل فيما يحب فقط، وفي حال طلب منه الظهور في أحد الأعمال بدور عامل نظافة فيجب أن يكون أفضل شخص بها.

واستطرد: «قالي لو هتدخل المعهد أنا مش هتوسطلك، لو أنت ناجح هتدخل، وهتدخل عادي زيك زي أي حد لو نجحت يبقي تستاهل تدخل، ولو منجحتش أنت عارف مكانك فين، ودخلت أول تحدي وامتحانات القبول بالمعهد، وطلبت دخول قسم الإخراج قسم السيناريو ودخلت الامتحان ونجحت».

الواسطة لا تصنع فنانا ناجحا

وأوضح أنه بعد دخوله للمعهد فتأكد حينها أنه وفي حال كان الشخص ناجحا فسيكمل طريقه في المجال، «ممكن اللي يتوسط مرة أو اتنين، لكن مش هيخليك تكمل العمر كله، ووالدي كان دائما ما يرفض الوساطة، كان بيقول لا وساطة في الفن، شايف أنه كدة بيأذيني».