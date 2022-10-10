قصواء الخلالي: الرئيس السيسي بث الأمل والتفاؤل في نفوس خريجي أكاديمية الشرطة

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، موضحةً: «نور جديد فتح في مصر، وشباب جديد خرج للمجتمع يتحمل المسؤولية في وقت دقيق من عمر الوطن»، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة فيها قدر كبير من الأمل والتفاؤل وبث الأمل في نفوس الطلاب الخريجين، كما كان هناك حفاوة وتقدير واحترام كبير لأسر الشهداء.

وأضافت الخلالي، في حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «المرحلة التي نشهدها حاليا؛ بداية من عام 2011 و2013 ثم أزاح الله عنا الغمة الإخوانية ووصولا إلى انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى الآن، وهناك تحديات كثيرة جدا وشكل العالم يتغير».

مسؤولية جسيمة

وتابعت الإعلامية: «مسؤولية جسيمة واليوم نشهد تخرج دفعة جديدة من أولادنا الذين كانوا طلابا في كلية الشرطة، فأصبحوا ضباطا برتبة ملازم، وحفل اليوم كان بديعا وجميلا في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشخصيات عامة ووزير الداخلية وكل التفاصيل المختلفة».

وأكدت: «هذا النوع من الاحتفالات يحب المصريون متابعته، فالمصريون والأسر المصرية يتابعون عن كثب وبمحبة شديدة جدا العروض التي قدمها أبناؤنا في حفل التخرج».

عروض خطرة

وأشارت إلى أن حفل اليوم شهد تنفيذ عدد من العروض الخطرة، وكان الجميع يحبسون أنفاسهم معنا، ولكن طلاب الشرطة قدموا مشاهد بديعة في حفل تخرجهم: «ربنا يكتب لهم الخير والتوفيق، وينجيهم ويحفظ مصر بأولادها، كانت حاجة بديعة جدا ومشهد حلو جدا، حاجة في منتهى الجمال».