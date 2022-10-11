زاهي حواس: الحاضرون بدار الأزياء العالمية شعرهم وقف من جمال معبد حتشبسوت

أشاد العالم الأثري زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بدقة تنظيم حفل دار الأزياء العالمية «ستيفانو ريتشي» في معبد حتشبسوت في الأقصر، إذ ذكر أن هذا الحفل سيساهم في جذب السائحين من مختلف دول العالم، إذ أن ستيفانو ريتشي يعشق معبد حتشبسوت وغيَّر رأيه من تنظيم الحفل في إيطاليا إلى مصر، بعد وعده بتوفير الدولة المصرية كل التسهيلات لهم، لذلك وصل إلى مطار الأقصر 30 طائرة خاصة بها 30 أسرة، فضلًا عن صحفيين يمثلون كل الصحف العالمية، وأكثر من 400 شخصية عالمية كل منهم نجمة في مجاله، وتم تنظيم حفل عشاء أسطوري، «كل الموجودين شعرهم وقف من جمال المعبد».

اصطحب الوفد الأجنبي إلى وادي الملوك

وأضاف «حواس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه اصطحب الوفد الأجنبي إلى وادي الملوك، معربًا عن مدى إعجاب الوفود بالأزياء الفرعونية، «أزياء الفراعنة بيلبسوها في نيويورك حاليا بعد 3 آلاف سنة، والمصري القديم كان أنيقا»، كما أن كل فترة في الحضارة القديمة كان لها موضة، فالمصري القديم لم يبدع فقط في العمارة والفن ولكن كان هناك أزياء بداية من الدولة القديمة إلى الحديثة، كما أن حفل ستيفانو ريتشي يبين أهمية الأقصر وأنها تصلح لاستضافة أي حدث عالمي.

الدولة قادرة على الترويج للآثار في كل دول العالم دون إنفاق مليم واحد

وأوضح العالم الأثري زاهي حواس، أن الحفل أظهر أن الدولة المصرية قادرة على عمل بث وترويج للآثار في كل دول العالم دون إنفاق مليم واحد، «ستيفانو ريتشي شخصية غير عادية وبسيط ويقيم في أفخم مدن إيطاليا، وكل الموجودين وقف شعرهم من جمال المعبد والآثار الموجودة»، «تم تنظيم حفل عرض أزياء عالمي لم ير له مثيل في حياته، والمطرب العالمي آندريا بوتشيل ساحر سحر كل الموجودين بغنائه في معبد حتشبسوت»، وتم إنفاق 4 ملايين يورو فى الأقصر خلال الحفل العالمي لدار أزياء ستيفانو ريتشي.