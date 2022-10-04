زاهي حواس: إعلان كشف أثري جديد في «سقارة» قريبا

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، إن هناك اكتشافات جديدة ومهمة في منطقة سقارة، يجرى إعلانها خلال الأيام المقبلة، جاء ذلك خلال تصريح خاص لـ«الوطن».

كشف أثري جديد بمنطقة سقارة

وحققت الدولة المصرية في الفترة الماضية اكتشافات أثرية عديدة في منطقة سقارة، منها الاكتشافات التي ضمت 100 تابوت خشبي مغلق، و40 تمثالاً لإله جبانة سقارة و20 صندوقا خشبيا لإله حورس، وأكبر خبيئة من التماثيل البرونزية التي اكتشفت في سقارة ومجموعة من الأواني الفخارية عليها كتابات من اللغة المصرية القديمة.

تماثيل مصنوعة من الخشب

وجرى الكشف عن مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة، وبداخلها مجموعة من المومياوات التي تعود صناعتها إلى 500 قبل الميلاد، والكشف عن مجموعة من التمائم وتماثيل مصنوعة من الخشب، بالإضافة إلي أدوات تجميل كانت تستخدمها النساء كالكحل.

وكشفت وزارة السياحة والآثار في البعثة الأثرية عن اكتشاف مجموعة من الأواني الأثرية، تحتوي على قوالب من الجبن الأبيض في منطقة سقارة ترجع إلى العصور المتأخره وتم تخزينها لأكثر من 2000 سنة.

افتتاح ضخم وعالمي يشهده العالم كله

وتستعد الدولة لافتتاحات جديدة من ضمنها افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يجرى افتتاحه قريبا، ويعد تحفة معمارية يستهدف جذب أكثر من 5 ملايين سائح، وسيكون افتتاحا ضخما وعالميا سيشهده العالم كله.