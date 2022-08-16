زاهي حواس يلقي محاضرتين عن الاكتشافات الأثرية في مصر بالولايات المتحدة

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرتين عن الاكتشافات الأثرية في مصر بمتحف بور Bower بمدينة سانا أنا المجاورة لمدينة لوس أنجلوس.

وحضر المحاضرة الأولى 550 شخصا، ونظرا للإقبال الجماهيري تم ترتيب محاضرة أخرى لنحو 700 آخرين، وشاهد الكثيرون المحاضرة من خلال شاشة تليفزيونية.

كما حضر المحاضرة السفير أحمد شاهين قنصل مصر العام في لوس أنجلوس.

وأكد زاهي حواس في المحاضرة، أن مصر آمنة، ودعا الحاضرين إلى الاحتفالية الكبيرة التي تقام 4 نوفمبر في مدينة الأقصر بمناسبة مرور مائة عام على كشف مقبرة الملك توت عنخ آمون.

الحفاظ على الآثار

وأشار حواس إلى أن الحكومة المصرية تعطي أولوية للحفاظ على التراث والآثار وافتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية ومتحف العواصم.

وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الحديثة، وكذلك البحث عن مقبرة إيمحتب بسقارة والبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها عنخ أسن آمون زوجة توت عنخ آمون، وكذلك عن المدينة الذهبية التي اختيرت كأهم كشف في العالم أجمع.

حفل توقيع كتاب زاهي حواس

جدير بالذكر أن المتحف أقام حفلا لتوقيع كتاب زاهي حواس عن أهرامات الجيزة، وكتاب الملك توت عنخ آمون، ووقع حواس كتابة لمعظم الحاضرين، كما قام المتحف بعمل حفل استقبال كبير حضره السفير المصري والعديد من السياسيين والمثقفين.

وكان الدكتور زاهي حواس، عقد ندوة بمهرجان السينما الإيطالي الدولي في دورته الـ 19، الذي يطلق عليه اسم Magna Graecia Film Festival، وذلك في إحدي دور السينما بمدينة كاتن زاروا، وقدم الندوة رئيس المهرجان Gian vito.