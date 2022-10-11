قيادي بـ«التجمع» عن رفعت السعيد في ذكرى ميلاده: مناضل وطني

قال النائب علاء عصام عضو المكتب السياسي بحزب التجمع وعضو مجلس النواب إن السياسي الراحل رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الأسبق، عاش طيلة حياته مناضلا ومدافعا عن حقوق المواطنين لا سيما الحقوق السياسية والتعبير عن الرأي.

رئاسة حزب التجمع

وأوضح علاء عصام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السياسي الراحل كان يؤمن بكافة مبادئ الديمقراطية وظهر ذلك باحترامه للوائح الحزب المتعلقة بانتخابات رئيس الحزب، حيث إنها تنص على أن يقتصر على المرشح لرئاسة الحزب الترشح لدورتين فقط وعندما ترددت دعوات تطالب بتعديل اللائحة لضمان استمراريته في رئاسة الحزب رفض الراحل بشدة وقال: لن أغير ما أبرمه خالد محيي الدين.

الأسلوب السياسي لرفعت السعيد

وعن الأسلوب السياسي الذي كان يدير به الراحل حزب التجمع قال النائب علاء عصام رفعت السعيد كان ديمقراطي للغاية ويجبر الجميع على احترامه وذلك من خلال احترامه للرأي والرأي الأخر وأذكر أن عدد من أضاء الحزب نظموا وقفة احتجاجية بمقر الحزب لاعتراضهم على بعض سياسات الحزب وما كان من الراحل إلا الجلوس معهم ووضع حلول توافقية ومرضية للجميع .

وحول الثقافة اللغوية التي كان يتمتع بها رئيس حزب التجمع الراحل قال عضو مجلس النواب رفعت السعيد تعلم اللغة الإنجليزية وهو داخل السجن حيث أنه قضى سنوات صعبة داخل السجون في رحلة دفاعه عن حقوق المواطن البسيط و بالأخص سجناء الرأي السياسي.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه داعيا العاملين بمنظمات المجتمع المدني بالتحلي بأخلاق رفعت السعيد المهنية والتي اتسمت باحترامه لكافة الآراء وسعيه الدائم لتغليب المصلحة العليا دون النظر لأي مصالح شخصية.