علاء عصام بعد اختياره مقررا مساعدا بالحوار الوطني: نعمل من أجل مصر

وجّه النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد لمحور «المحليات» التابع للمحور السياسي بالحوار الوطني، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني، على اختياره ليكون مقررًا مساعدًا للجنة المحليات، مؤكدا أنه يأمل أن يكون على قدر المسئولية وباقي المقررين والمساعدين الذي تم اختيارهم في هذه المهمة.

الحوار الوطني

وقال «عصام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني هو الطريق نحو الجمهورية الجديدة التنويرية، بما يتماشى مع حجم وتاريخ مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على الوصول من خلال الحوار الوطني بأحزابها وقواها السياسية إلى أفضل ممارسة ديمقراطية ممكنة.

لجنة المحليات

وأضاف، أن الدولة المصرية مقبلة على الجمهورية الجديدة، التي تسعى لمشاركة كل القوى السياسية والوطنية، فهي الجمهورية الجديدة التنويرية بشبابها والمرأة والتي فيها يحترم كل مننا الآخر ويحترم رأي الآخر، والتي من أهم سماتها الاستماع أكثر من التكلم، والعمل والتطور والاهتمام بالتعليم والاقتصاد والصحة وكل المجالات التنموية.