«مات وهو بيشتغل».. مصرع عامل محارة بسوهاج سقط من أعلى سقالة بالدور الخامس

لقى شاب مبيض محارة بمحافظة سوهاج مصرعه إثر سقوطه من على السقالة أثناء عمله، حيث نُقل لمستشفى سوهاج التعليمي لمحاولة إسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالطريق للمستشفى.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي إخطار من مأمور قسم أول شرطة سوهاج بوصول بلاغ من مستشفى سوهاج التعليمي «اليوم الواحد» بوصول المدعو «محمود ح»، 40 عاما، مبيض محارة، ويقيم بدائرة مركز سوهاج للمستشفى «جثة هامدة» ادعاء سقوط من علو.

سقط شهيدا للقمة العيش

وبسؤال ذويه، أفاد كل من شقيق المتوفى «أحمد ح ه ع» 36 عاما، مبيض محارة، ويقيم بذات الناحية، و«سيد خ م م»، 43 عاما، مبيض محارة ويقيم دائرة مركز سوهاج شاهد على الواقعة، بأنه أثناء قيام المذكور بالعمل أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس بعمارة سكنية تحت الإنشاء دائرة قسم أول سوهاج اختل توازنه وسقط أرضاً، ما نتج عنه وفاته.

نفي الشبهة الجنائية

ونفي شقيق المتوفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ووضعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة.