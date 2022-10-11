«القومي للبحوث»: مواجهة تداعيات التغير المناخي تتطلب تكاتف دول العالم

قال الدكتور أشرف شعلان، مدير مركز التميز للتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، إنّ المركز يُجري العديد من الأبحاث الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية في مجال الصحة والطاقة والزراعة والتنوع البيولوجي والمياه، موضحاً أن كل هذه المجالات لها ارتباط وثيق بالأبحاث ونتائجها تتلخص في التخفيف من الظواهر المناخية والاحتباس الحراري فضلًا عن تطبيق هذه النتائج للتكيف مع التغيرات المناخية.

محاور مواجهة التغيرات المناخية

وأضاف «شعلان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحد من التغيرات المناخية يستوجب توقف النشاط الصناعي وهو ما لا يحدث، موضحاً أنه هناك محورين للحلول، الأول تخفيف الانبعاثات والممارسات الضارة للبيئة التي تتسبب في التغيرات المناخية، والثاني هو التكيف مع التغيرات المناخية كأمر واقع موجود لابد أن يعيش العالم معه بأقل ضرر على البيئة والصحة.

وأكد «شعلان»، إنتاج المئات من الأبحاث العلمية الخاصة بالتغيرات المناخية في المركز، لافتاً إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة تتأثر بالتغيرات المناخية: «تغيرات المناخ لا تقف عند دولة معينة».

تخفيف التغيرات المناخية

ونوه مدير مركز التميز، بأن تخفيف التغيرات المناخية لا تقوم به دولة بعينها دون أخرى، لافتاً إلى أن قمة المناخ cop27 التي ستُعقد في شرم الشيخ لها أهمية كبيرة في الخروج بقرارات ونتائج أكثر إلزاماً للدول بهدف تخفيف عبء التغيرات المناخية على الشعوب.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود هاشم، مدير المركز القومي للبحوث، أن التغيرات المناخية تؤثر على اختلاف طبيعة الفيروسات في المجتمع والأمراض المعدية والمتوطنة، موضحاً أنها تؤدي إلى ظهور أمراض اختفت منذ قرون قبل.