رئيس «القومي للبحوث»: المركز حصل على 200 براءة اختراع و20 جائزة دولية

أكد الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المركز يعتبر الأول في براءات الاختراع والتي تصل إلى 200 براءة اختراع منذ نشأته، كما حصل على 20 جائزة دولية العام الماضي، وفي عام 2022، ووفقًا لتصنيف سيماجو، احتل المركز المرتبة الأولى بين مراكز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المركز يضم 4100 عضو هيئة بحوث و10 مباني بحثية

وقدم الدكتور محمد محمود، عرضًا تفصيليًّا حول المركز، ونشأته، ورؤية المركز كبيت خبرة للبحث العلمي والابتكار قادر على المنافسة العالمية، مؤكداً أنه يعد من أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلاً عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطني للعلوم ونشر المعرفة، موضحًا أنه يضم 4100 عضو هيئة بحوث، وكذا يضم 10 مباني بحثية، بالإضافة إلى 14 معهدًا و6 مراكز تميز، فضلاً عن إطلاق شركة المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية.

وأضاف «هاشم» خلال استقباله «دارن تانغ»، المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن المشروعات البحثية للمركز، تسهم في مجال الزراعة والغذاء، والصناعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات البازغة والعلوم المستقبلية، والخدمة المجتمعية، فضلاً عن المساهمة فى المجمعات التعليمية والابتكارية فى الأقاليم المختلفة بالقطر المصرى.

«تانغ» يثمن دور المؤسسات البحثية في دعم البحث العلمي

من جانبه، أكد دارن تانغ، حرص المنظمة على دعم مصر في مجال حقوق الملكية الفكرية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030، مثمنًا الدور الذي تقوم به المؤسسات البحثية المصرية في تطوير ودعم البحث العلمي والابتكار.

وأضاف أن الشباب في مصر يمثلون نسبة 60% من السكان، موضحًا أنه في يونيو الماضي تم عقد اتفاقية مع 22 جامعة مصرية، لتطوير سياسات الملكية الفكرية، لافتًا إلى تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي في 7 مؤسسات، مؤكدًا حرصه على دعم المزيد من الجامعات والمراكز البحثية المصرية فى مجال حقوق الملكية الفكرية.

جولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية

وأجرى تانغ جولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز، ومنها: معهد بحوث الصناعات النسيجية، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد البحوث الهندسية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وغيرها من المعاهد.