وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي «لينوفو» و«هواوي» زيادة استثماراتهما في مصر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جيوفانى دى فيليبو رئيس شركة لينوفو فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ ووفد الشركة المرافق له؛ حيث تناول اللقاء استعراض أبرز الاهتمامات الاستثمارية لشركة لينوفو العالمية خلال الفترة المقبلة، والمزايا التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وبحث سبل التوسع فى استثمارات الشركة فى مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات الدورة الـ42 لمعرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال" المنعقد بدبى فى الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى تتضمن عدد ضخم من البرامج التدريبية التى تغطي تخصصات تكنولوجية متنوعة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالى والمستقبلى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيدين المحلى والعالمى؛ حيث تتدرج فى القيمة والتخصص والتعمق بدءا من التدريب على المهارات الأساسية فى الحاسب الآلى لنشر الثقافة الرقمية، وصولًا إلى البرامج التى تهدف إلى تأهيل الشباب فى وظائف قائمة على التكنولوجيا.

وفى سياق متصل؛ قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة جناح شركة هواوى العالمية المشارك فى معرض جيتكس؛ حيث عقد اجتماعا مع تيرى هى رئيس شركة هواوى لمنطقة شمال أفريقيا، وجاكلين شى رئيس التسويق الدولى وخدمات الحوسبة السحابية بالشركة.

وخلال الاجتماع؛ اطلع الدكتور عمرو طلعت على أحدث ما توصلت إليه الشركة من حلول وخدمات فى مجالات التحول الرقمي. وشهد الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للشركة فى مجالات الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات.

وتم الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم وتعزيز استخدام الحوسبة السحابية فى الحكومة، وانشاء مراكز البيانات خاصة مع تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وميكنة قطاعات الدولة فى ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية؛ حيث تم التطرق إلى سبل التعاون فى توفير الحوسبة السحابية للحكومة.

وأعرب مسئولو الشركة خلال الاجتماع عن رغبة الشركة فى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة المجالات، والتوسع فى استثماراتها بالسوق المصرى فى مجال البنية التحتية للاتصالات فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الشركة لمصر باعتبارها مركز إقليمى لأنشطة الشركة فى شمال أفريقيا.