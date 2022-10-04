«التضامن للتمويل» تطلق حملة توعية بطرق الدفع الآمنة بالتعاون مع تنظيم الاتصالات

أطلقت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، حملة لتوعية عميلاتها بطرق الدفع الآمنة، بالتعاون مع المركز الوطني للإستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "NTRA".

وبدأت الحملة من خلال تنظيم عدة جلسات في إحدى فروع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بالقاهرة الكبرى، حيث شارك في فعاليات اليوم الأول أكثر من 70 عميلة، على أن تٌستكمل الحملة تباعًا في باقي فروع المؤسسة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بهدف الوصول إلى جميع العميلات خلال الفترة المقبلة.

توعية العميلات بأهمية البيانات الشخصية

وقالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذى لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن الحملة تستهدف توعية العميلات بأهمية البيانات الشخصية والحفاظ على الخصوصية عبر الانترنت، كذلك رفع مستوى الوعي حول المخاطر الإلكترونية وسبل الإبلاغ عن الجرائم الالكترونية فور وقوعها.

حماية العميلات من التعرض للتصيد والابتزاز الالكتروني

وأضافت فاروق، أن الحملة تستهدف كذلك توعية وحماية العميلات من التعرض للتصيد والابتزاز الالكتروني وكيفية التصدي له، بالإضافة إلى الحماية من أخطار السرقات الالكترونية، كما تهدف إلى توعيتهن بطرق الدفع الإلكترونية والحماية من مخاطر إستخدامها.

وقدم ممثلو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مجموعة من النصائح لعميلات التضامن حول الطريقة المثلى لإنشاء رقم سري لكارت ميزة عند استخدامه لأول مرة في صرف التمويل من ماكينات الصراف الألى، وكذلك ضرورة اختيار أرقام سرية مختلفة لكل تطبيق موجود على الهاتف المحمول، إضافة إلى كيفية الحفاظ على سرية بياناتهم عند الشراء عبر الإنترنت « أونلاين».

خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي

وتأتي حملة التوعية، بالتزامن مع وصول نسبة عميلات التضامن اللاتي يسددن الأقساط عبر ماكينات الدفع الإلكتروني ((POS إلى 99% بنهاية سبتمبر 2022، وذلك بالتعاون مع شركات فوري ومصاري وOPay وكاش كول، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

إصدار 21209 كارت ميزة للعميلات

وأصدرت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر 21209 كارت ميزة للعميلات كمقدم خدمة، بنهاية سبتمبر 2022، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وذلك لإتاحة الحصول على التمويل دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

وأشاد ممثلو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باهتمام وحرص مؤسسة التضامن الشديد على رفع وعي عميلاتها، مؤكدين أن استيعاب العميلات للنصائح الموجهة إليهم مؤشر قوي على نجاح الحملة في تحقيق أهدافها لتمثل قيمة مضافة للعميلات.

اتباع النهج السليم في التعامل مع التكنولوجيا

وأعرب عميلات مؤسسة التضامن، عن مدى سعادتهن واستفادتهن من الجلسات الحوارية التي نظمتها المؤسسة، وكذلك مدى تمكن ممثلي الجهاز من إيصال المعلومة بشكل مبسط وسهل يمكنهن من إتباع النهج السليم في التعامل مع التكنولوجيا وتفادي مخاطرها مستقبلاً.

تنفيذ دورة تدريب المدربين

ومن المقرر، أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ دورة تدريب المدربين TOT لموظفي مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، والتى تعمل على تأهيل كوادر تدريبية متميزة من المدربين، على أن يقوم خريجي البرنامج بإستكمال حملة توعية العميلات حول طرق الدفع الآمنة على نطاق جميع الفروع المنتشرة بأنحاء الجمهورية.