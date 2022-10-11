رئيس «المدن الأفريقية»: نثق في قدرة مصر على تنظيم COP27 نيابة عن القارة

التقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، فاطيما عبدالمالك، بحضور جان بيير إمباسي، سكرتير عام المنظمة، وعدد من قيادات الوزارة والمنظمة، في مستهل زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية، للمشاركة في أعمال الدورة السابعة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات العالمية، وتطرق النقاش إلى موضوعات مهمة، على رأسها استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

استضافة مصر COP27

وأكدت فاطيما عبدالمالك، وجان بيير إمباسي، ثقتهما الكبيرة في التنظيم المصري الجديد للقمة المقبلة، التي تستضيفها مصر نيابة عن أفريقيا، كما أعرب الوفد الأفريقي عن تطلعه لعقد منتدى على هامش فعاليات قمة المناخ لمناقشة أهمية دور المحليات والمدن في مواجهة التغيرات المناخية.

وتابع الوفد الأفريقي، أنّ التحديات التي تواجهها المدن الأفريقية مثل المناخ والتنمية الاقتصادية وأزمة الغذاء وغيرها من الأزمات الأخرى، تعتبر المحليات والمدن حائط صد أمام تلك التحديات، لافتا إلى أهمية إعطاء المكانة والدور الذي تستحقه المدن والمحليات بأفريقيا.

وأشار جان بيير إمباسي، إلى أنّ قمة المناخ المقبلة، يشارك بها العديد من رؤساء وعمد المدن والمحافظين من الدول الأفريقية ودول العالم، مثلما حدث في قمة المناخ التي استضافتها فرنسا عام 2020 حيث شارك في فعالياتها نحو 1000 من العمد والمحافظين ورؤساء المدن الأفريقية ودول العالم.

مواجهة المدن الأفريقية للتغيرات المناخية

وأعرب سكرتير عام المنظمة، عن ثقته في الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لمقترح عقد المنتدى المحلي الأفريقي على هامش قمة المناخ المقبلة، لمناقشة تحديات المدن والمحليات في القارة، ودورها في مواجهة وحل العديد من الأزمات، خاصة في ظل استضافة القارة الأفريقية للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ ممثلة في مصر، باعتبارها دولة الضيافة، بما يتيح للمنتدى أن يشكل قاطرة لمواجهة حقيقية من المدن الأفريقية للتغيرات المناخية.

من جانبه، أعرب وزير التنمية المحلية، عن تقديره لطرح قيادات المنظمة الأفريقية الخاص بعقد منتدى يناقش دور المحليات لمواجهة التحديات وعلى رأسها التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنّه سيعمل على تحقيق ذلك عبر الفعاليات والجلسات التي ستنظمها الوزارة على هامش قمة المناخ، وسيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة في هذا الشأن.

استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي 2024

وشهد اللقاء استعراضا لجهود مصر لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي 2024، حيث يعد المنتدى فرصة للتعرف على قضايا ومشكلات المدن والاستفادة من التجربة التنموية المصرية في عدد من المجالات الحضرية المهمة، والتي تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استضافة مصر لقمة Africites 2025

كما شهد الاجتماع استعراض الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للقمة المقبلة Africites 2025 بوصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية، حيث أكد الجانبان استعدادهما لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالاستضافة خلال مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ .

تحسين حياة 60 مليون مواطن مصري

كما عرض وزير التنمية المحلية توصيات ومخرجات أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، التي استضافتها مصر خلال أغسطس الحالي، تحت رعاية الرئيس السيسي، ودراسة عقد منتدي أفريقي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة على المستوى المحلي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحسين حياة 60 مليون مواطن والاستفادة من المبادرة على المستوى الأفريقي.