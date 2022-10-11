مرض دينا حايك يتصدر محركات البحث.. وجمهورها: غيمة سوداء ستزول قريبا

تصدر مرض الفنانة دينا حايك، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب إعلانها الإصابة بمرض سرطان الثدي منذ نحو 6 أشهر، ودخولها مرحلها العلاج الكيماوي، حيث تداول عدد كبير من متابعيها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، خبر معاناتها وحرصهم على دعمها بكلمات مليئة بالحب لمساعدتها على تجاوز هذه المحنة.

ورغم مرض دينا حايك، إلا أنها حرصت على أن تكون آلامها بمثابة رسالة توعية لغيرها من السيدات، وتوعيتهن بأهمية الفحص الدوري والاكتشاف المبكر للمرض، حيث ظهرت خلال ندوة تعريفية بهذا المرض وكل ما يحاط به، خلال الساعات الماضية في أول ظهور لها عقب إعلان إصابتها.

مرض دينا حايك يثير قلق محبيها

ونشرت دينا حايك عبر خاصية ستوري من خلال حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، عددا من الرسائل التي تلقتها من جمهورها وأصدقائها، والتي يعلنون من خلالها دعمهم لها والدعوات لها بالشفاء وأنها بمثابة غيمة سوداء وتنتهي قريبًا، وعبرت عن امتنانها لمشاعرهم الطيبة تجاهها.

أصيبت بسرطان الثدي منذ 6 أشهر

وأصيبت ديناك حايك، بسرطان الثدي، منذ 6 أشهر خلال إجراء فحوصات دورية لها، وتتلقى جلسات كيماوي أسبوعيًا داخل أحد المستشفيات، واختارت الإعلان عن مرضها بالتزامن مع شهر أكتوبر الوردي، والذي تشارك من خلاله عدد من النجمات والمشاهير تجاربهن المتعلقة بصحتهن الجسدية مع الجمهور بهدف التوعية.