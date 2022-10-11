التأشيرة في 24 ساعة.. كيف تحجز عمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط؟

قدمت المملكة العربية السعودية العديد من التسهيلات خلال الفترة الماضية لأداء العمرة واستقبال ضيوف الرحمن، خاصة القادمين من مصر، ووفقا لتلك التيسيرات يمكن للمصريين حجز عمرة بـ 4400 جنيه مصري فقط لا غير، بحسب إعلان وزير الحج والعمرة السعودي.

وكان وزير الحج توفيق بن فوزان الربيعة وصل مصر في زيارة هي الأولي لوزير حج سعودي، لبحث التسهيلات الممكنة التي يمكن تقديمها لتسهيل استقدام المعتمرين المصريين.

مفاجأة وزير الحج والعمرة السعودي للمصريين

المفاجأة التي كشفها وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة كانت بالأمس خلال مؤتمر صحفي بالسفارة السعودية في القاهرة، حيث كشف خلالها إمكانية حجز باقة عمرة بـ 4400 حنيه شاملة الإقامة.

وأكد الوزير أن المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قررت إلغاء كافة القيود الصحية أمام الراغبين في أداء العمرة من المصريين.

الحجز للعمرة عبر منصة «نسك» للاستفادة بهذا المبلغ

وذكر وزير الحج والعمرة السعودي أن العمرة تكون بهذا المبلغ فقط إذا تم حجزها عبر منصة «نسك»، التي أطلقتها المملكة مؤخرا لتسهيل إجراءات العمرة وتيسير جميع الخدمات لضيوف الحرمين الشريفين في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الرياض لتطوير خدمات الحج والعمرة.

ولفت وزير الحج السعودي إلي أن الباقة التي يتم حجزها عبر منصة نسك لا تشمل التذاكر، وتشمل كل شيء ما عدا تذاكر السفر، وأشار إلى أنه يمكن الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة تقريبا من الحجز عبر منصة «نسك».

العمل على تخفيض تكلفة الحج والعمرة

وخلال المؤتمر الصحفي تطرق وزير الحج والعمرة السعودي إلى مسألة ارتفاع تكاليف العمرة، وأكد أن المملكة تحرص على تخفيض تكاليف الحج والعمرة، لكن الأمر تدخل فيه عوامل متعددة.

وكانت السعودية ألغت العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتي كانت تضع عراقيل كبيرة أمام الراغبين في العمرة والحج، لكن الأمر بالتأكيد كان يأتي في إطار مواجهة الفيروس وحرص المملكة على صحة ضيوف الرحمن.