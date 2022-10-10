وزير الحج السعودي من القاهرة: نرحب بكل المصريين لأداء العمرة

أعرب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتورتوفيق بن فوزان الربيعة، عن سعادته بزيارته لجمهورية مصر العربية؛ كونها الزيارة الأولى لوزير حج إلى القاهرة، مؤكدا أن حفاوة الاستقبال التي وجدها تعكس طبيعة العلاقات بين البلدين.

وفي مؤتمر صحفي عقد بسفارة السعودية في القاهرة، أعرب وزير الحج والعمرة السعودي كذلك عن ترحيبه بجميع ضيوف الرحمن من أي دولة دون أية قيود، في إشارة إلى القيود التي فرضت مع انتشار فيروس كورونا.

لقاءات مثمرة مع الجانب المصري

وقال الربيعة، إنه عقد لقاءات مثمرة مع وزير الداخلية المصري لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحج، وأنه يلتقي وزير السياحة لبحث تسهيل قدوم المصريين لأداء الحج والعمرة.

وأشار وزير الحج والعمرة إلى المشروعات الكبيرة التي تقوم المملكة العربية السعودية بها لتطوير الخطمات المقدمة لضيوف الرحمن والارتقاء بجميع الخدمات، مشيرا إلى إنشاء برنامج ضيوف الرحمن ضمن 10 برامج جرى تدشينها ذات صلة بخدمات الحج والعمرة.

وقال وزير الحج السعودي، إنه الآن يستطيع زائر المملكة بأي نوع من التأشيرات عمل عمرة دون قيود، كما جرى تمديد فترة العمرة من 30 إلى 90 يوم ويمكن للزائر التجول في أي مكان في المملكة دون قيود.

وتحدث الوزير عن منصة نسك كمنصة للتسهل على الناس القدوم بيسر وسهولة وحجز باقة عمرة في أي وقت وبسهولة، مؤكدا أنه يمكن للشخص حجز باقة العمرة في ثوان معدودة.

وقال الوزير إنه أطلع المسؤولين الذين التقاهم في القاهرة وعرض عليهم جميع التسهيلات التي تقدمها المملكنة والتسهيلات اللازمة لاستقدام ضيوف الرحمن من جمهورية مصر العربية.

المملكة حريصة علي تسهيل جميع الإجراءات لأداء العمرة

وشدد الوزير على أن المملكة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات لتسهيل وصول ضويف الرحمن إلى الحرمين الشريفين، وأن تكون متاحة للجميع، وأن الرياض تسعد بزيارة أي مسلم من جميع أنحاء العالم.

وأكد أن المملكة مستمرة في استثمار أموال كبيرة لتطوير الحج، مضيفا: «هذا واجب وشرف ولا يهمنا أي حدث يقال في هذا الشأن»، وذلك في رد على بعض الدعوات التي تدعو إلى تدويل إدارة موسم الحج.