وزير الحج السعودي: إلغاء شرط وجود محرم مع المرأة لأداء العمرة

حسم الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، الجدل بشأن اشتراط وجود محرم أو ما يطلق عليه الصحبة الآمنة للمرأة الراغبة في السفر إلى السعودية لأداء العمرة أو الحج، مؤكدا أنه لم يعد يشترط ذلك.

السعودية حريصة على تخفيف تكاليف الحج والعمرة

من جهة أخرى، أكد وزير الحج السعودي، خلال مؤتمر صحفي بالسفارة السعودية في القاهرة، حرص المملكة على تخفيض تكاليف أداء الحج والعمرة، مؤكدا أن الأمر يرتبط بمجموعة من العوامل.

كما أشار الوزير إلى الجهود التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الأخيرة بشأن إدخال واستخدام التقنيات الحديثة والرقمنة للخدمات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة للراغبين في زيارة الحرمين الشريفين.

ودلل الوزير على ذلك باستخدام الروبوتات لتقديم بعض الخدمات لضيوف الرحمن، كذلك تطوير منصة مثل منصة نسك التي تقدم تسهيلات كثيرة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام، إذ أنه يمكن الحجز من خلالها في وقت وجيز، وأيضا يمكن الحصول على التأشيرة بعدها في خلال 24 ساعة.

وزير الحج السعودي يهنئ مصر بذكرى حرب أكتوبر

وخلال المؤتمر الصحفي، أعرب وزير الحج السعودي عن سعادته بزيارته جمهورية مصر العربية، وأعرب كذلك عن شكره للجانب المصري على حفاوة الاستقبال.

كما قدم الوزير السعودي التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، التي وافقت السادس من أكتوبر الماضي.