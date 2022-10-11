وزير الخارجية يستقبل نظيره المولدوفي في القاهرة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري منذ قليل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاندماج الأوروبي بمولدوفا نيكو بوبيسكو بمقر وزارة الخارجية المصرية.

عقد مؤتمر صحفي

ومن المتوقع أنَّ يتطرق اللقاء بين وزير الخارجية ونظيره المولدوفي الذي سيعقبه مؤتمر صحفي؛ إلى عدد من الملفات التي تتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وقمة شرم الشيخ للمناخ كوب 27، فضلًا عن مسار العلاقات الثنائية.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.