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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزير الخارجية يستقبل نظيره المولدوفي في القاهرة

كتب:

محمد حسن عامر
11:17 ص | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
وزير الخارجية يستقبل نظيره المولدوفي

وزير الخارجية يستقبل نظيره المولدوفي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري منذ قليل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاندماج الأوروبي بمولدوفا نيكو بوبيسكو بمقر وزارة الخارجية المصرية.

عقد مؤتمر صحفي 

ومن المتوقع أنَّ يتطرق اللقاء بين وزير الخارجية ونظيره المولدوفي الذي سيعقبه مؤتمر صحفي؛ إلى عدد من الملفات التي تتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وقمة شرم الشيخ للمناخ كوب 27، فضلًا عن مسار العلاقات الثنائية.

وسنوافيكم لاحقًا بمزيد من التفاصيل.

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