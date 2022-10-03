وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره اليوناني لبحث القضايا الإقليمية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، تناولا آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي.

وأكد الجانبان أنّ حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس، لا تملك صلاحية لإبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنّ الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.