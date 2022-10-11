مدير «الصناعات المعدنية»: المؤتمر الاقتصادي فرصة لحل معوقات المستثمرين

يستعد الكثير من المستثمرين ورجال الصناعة، للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في 23 أكتوبر الجاري، لمناقشة وحل المعوقات التي تواجههم، حيث يهدف المؤتمر إلى زيادة دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية.

المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة للنهوض بالصناعة

يقول المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة للنهوض بالصناعة، حيث يهدف إلى التعرف على المشكلات التي تواجه رجل الصناعة والاقتصاد والعمل على حلها، بما يشمل إمكانية تغيير إجراءات أو قوانين أو لوائح لحل المعوقات أمام الصناعة أو الاقتصاد بشكل عام.

زيادة دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية

وأوضح حنفي، لـ«الوطن»، أن الهدف من إقامة المؤتمرهو زيادة دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، موضحاً أن المؤتمر سيناقش الخطوات التي يجب أن تتخذ لدعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في العملية التنموية.

حل المشكلات التي تواجهة قطاع الصناعة

كما أشار إلى أن الخطوات العاجلة التي يجب أن تتخذ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تتلخص في حل المشكلات التي تواجهة قطاع الصناعة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين في جميع المجالات الصناعية بشتى أنواعها.

وأضاف: للقطاع المصرفي دور مهم ورئيسي لجذب الاستثمارات في الوقت الحالي وسيختلف الوضع في المستقبل، حيث أن كل المصنعين لديهم مشكلات في تدبير العملة لاستيراد خامات ومستلزمات الإنتاج، وتلك مشكلة آنية قد تحل في خلال شهر أو اثنين على الأكثر.

تعديل القوانين وتسهيل الإجراءات

وتابع: للقضاء على البيروقراطية يجب اتخاذ بضعة خطوات، منها تعديل القوانين وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى تعميق نظام الرقمنة، بحيث لا يكون هناك فرصة للتدخل البشري في الموضوع، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار أو هيئة التنمية الصناعية وكل الهيئات التي لها علاقة بإصدار التراخيص يعوقها الكثير من الأعمال الإدارية عند إنشاء الشركات واستصدار التراخيص لها.