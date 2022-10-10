ضياء رشوان: التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني ضروري

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني دعوتان من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم فإن التكامل بينهما ضروري، إذ أن الحوار الوطني مساحته أوسع ومدته أطول.

وأضاف رشوان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج «الحوار الوطني» على قناة اكسترا نيوز، أن المؤتمر الاقتصادي مخصص للجانب الاقتصادي ويتناول قضايا محددة، وبالتالي فإن التكامل يأتي من أن مجلس الأمناء رحب بدعوة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بدعوة مقرري اللجان الاقتصادية والمقررين المساعدين لحضور المؤتمر الاقتصادي.

مخرجات المؤتمر الاقتصادي

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: «من مخرجات المؤتمر الاقتصادي أنه يتناول قضايا معظمها أو كلها تدخل ضمن ملفات الحوار الوطني، ومخرجات هذا المؤتمر تكون تحت نظر الحوار الوطني في لجانه الـ8».

اهتمام دولي بالحوار الوطني

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كان هناك عدد كبير من ممثلي البعثات الدولية على مستوى السفراء في مصر وبعض المؤسسات الأوروبية مثل البرلمان الأوروبي وبعض المؤسسات البرلمانية مثل الكونجرس الأمريكي، وجرت لقاءات بالفعل بين بعض هذه المؤسسات وعكست اهتماما دوليا كبيرا بالحوار الوطني.