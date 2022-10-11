محافظة الجيزة: غلق 11 كيانا مخالفا تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص

قامت محافظة الجيزة بغلق 11كيانا مخالفاً يمارس أنشطة تعليمية بدون ترخيص وذلك فى أطار حرص المحافظة على مجابهه المراكز وسناتر الدروس الخصوصية والمنشأت التى تمارس أنشطة تعليمية بالمخالفة لما لها من أضرار على العملية التعليمية .

اشار اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ان الكيانات المخالفة التى تم اصدار قرارات غلق بشأنها تقع بالإدارات التعليمية بأحياء العمرانية والهرم ومراكز ومدن ابو النمرس وكرداسة والشيخ زايد و6 اكتوبر مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية بقطع المرافق عن تلك الكيانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على سناتر الدروس الخصوصية

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بتكثيف حملات ضبط واتخاذ الإجراء القانونى حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات .

مشددا علي ضرورة مداهمة اى كيانات وهمية او مقرات تمارس انشطة تعليمية دون الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمه حفاظا على مصالح الطلاب واولياء الامور .

وضمت الكيانات التى أصدر محافظ الجيزة قراراً بغلقها "اكاديمية الصديق والفاروق " بطريق سقارة السياحى و "الحضانه المتميزة " بشارع ابن كثير بعد كوبرى ترسا و مراكز " نهضة مصر "بشارع الخضر بشبرامنت و "الفضيله " بشارع جاد الرسول بالمريوطية و "الشمس" بشارع المجزر الالي و "اصحاب اليمين" بشارع الفريق محمد على فهمى من شارع المجزر و" المصرية للبحوث " بشارع ناهيا بجوار مسجد ابو حجر خلف مدرسة الاورمان و "جرين هيفين" بطريق مصر اسكندرية الصحراوى طريق زغلول و "اندلسية" الكائن بالحزام الاخضر بمدينة 6 اكتوبر و "ارتقي" بين شارع ترسا والثلاثينى الجديد بالمطبعة و "امجاد " بشارع شريف طة من شارع عز الدين عمر بالهرم .