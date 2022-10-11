«تعليم الجيزة» توجه بمكافحة الدروس الخصوصية وتفعيل مجموعات التقوية

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ العام الدراسي الجديد 2023 يسير بشكل منضبط داخل جميع مدارس المحافظة، تزامنًا مع الأسبوع الثاني من الدراسة، مشيرا إلى أنه وجّه جميع المدارس بتفعيل مجموعات التقوية، ورفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، موضحًا أن المديرية ستعمل بجميع طاقتها لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها تماما.

مجموعات التقوية في المدارس اختيارية

وقال سلومة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجموعات التقوية في المدارس اختيارية وليست اجبارية على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، لافتا إلى أن هذه المجموعات ستعمل على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحا أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على سير الدراسة.

نبذل كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية تبذل كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأن مجموعات التقوية تشمل جميع المقررات الدراسية، لجميع المراحل التعليمية سواء الشهادتين الإعدادية والثانوية، وصفوف النقل، مؤكدا أن جميع مدارس محافظة الجيزة معقمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وحفاظا على سير العام الدراسي الجديد دون أية مشكلات.

وترصد «الوطن» في سطور معلومات عن مجموعات التقوية:

1- تُحّصل رسوم مجموعات التقوية وتوزع حصيلتها على المشاركين طبقًا للائحة مالية يتم وضعها في هذا الشأن، مع مراعاة ألا تقل نسبة مقابل الأداء للمعلمين عن 75% من إجمالي الرسوم المتحصلة.

2- رسوم مجموعات التقوية تبدأ بحد أدنى 10 جنيهات، وبحد أقصى 85 جنيها.

3- مجموعات التقوية ليست إجبارية وإنما اختيارية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

4- مجموعات التقوية تتكون من عدد من الطلاب يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.