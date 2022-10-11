وزير الصحة يبحث مع نظيره الصومالي التعاون بين البلدين

التقى الدكتور خالدعبدالغفار وزير الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، الدكتور علي حاج آدم أبو بكر وزير الصحة بدولة الصومال، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الإقليمية الــ 69 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية تحت شعار "من أجل نظام مستدام وأكثر صحة".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون بين وزاتي الصحة في البلدين في مجالات (الأدوية، تجهيز المنشآت الطبية، تدريب الكوادر البشرية)، في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين مصر وأشقائها من الدول العربية والأفريقية.

مستعدون لدعم المنظومة الصحية بالصومال

وقال "عبدالغفار" إن الوزير ناقش مع نظيره الصومالي تكثيف البرامج التدريبية للكوادر الطبية بالصومال، لدعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، حيث أكد الوزير استعداد مصر لاستقبال الكوادر البشرية بدولة الصومال لتلقي التدريبات في التخصصات اللازمة ونقل تلك الخبرات لزملائهم في العمل بالمنشآت الطبية الصومالية، كما تم بحث فرص زيادة المنح المقدمة للأطباء الصوماليين في الزمالة المصرية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول التعاون بين وزارتي الصحة بالبلدين في مجالات الخدمات الإسعافية ودعم الصومال في إنشاء منظومة إسعاف قوية، ونوه الوزير إلى استعداد وزارة الصحة إرسال فريق من هيئة الإسعاف المصرية إلى دولة الصومال للمعاينة والوقوف على الاحتياجات ووضع خطة لإنشاء تلك المنظومة.

بحث التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول فرص تعزيز التعاون في مجال الأدوية بدولة الصومال من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المصرية، وتيسير إجراءات تسجيل الأدوية، كما تم بحث التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية من خلال إنشاء وتجهيز وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بالصومال، حيث نوه الوزير إلى الاستعداد لإرسال فريق لتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات اللازمة للنهوض بخدمات الرعاية الأولية بالمنشآت الطبية بالصومال.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير أكد استمرار الدعم المقدم للمنظومة الصحية بالصومال، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من إعداد شحنة مساعدات طبية وإرسالها للدولة الشقيقة، فضلاً عن استمرار القوافل الطبية العلاجية التي ترسلها وزارة الصحة المصرية إلى الصومال بمختلف التخصصات الطبية.