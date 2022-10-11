ممثل «الصحة العالمية»: 23% من العبء المرضي شرق المتوسط بسبب تغير المناخ

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن 23% من العبء المرضي بمنطقة إقليم شرق المتوسط يحدث نتيجة التغيرات المناخية، لافته إلى وجود دول تتأثر بعدم وجود منتجات زراعية وغذائية مثل الصومال.

وأضافت «القصير» على هامش ملتقى المركز القومي للبحوث، أن أي تغير مناخي كالاحتباس الحراري يؤدي إلى تغير الحرارة المرتفعة والمنخفضة والسيول والفيضانات بجانب الهواء غير النقي، مؤكدة أن كل هذه الأمور تؤدي لمشاكل صحية.

تلوث الهواء يؤثر على نسبة كبيرة من الأطفال

وأوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن تلوث الهواء يؤثر على نسبة كبيرة من الأطفال والكبار ويؤدي إلى مشاكل تنفسية بجانب السلوكيات الغذائية التي تؤدي إلى السمنة وتؤدي للفيضانات والسيول إلى جانب انتشار الملاريا.

هناك ترابط بين صحة الإنسان والحيوان والنبات

وأكدت أن هناك ترابطًا بين صحة الإنسان والحيوان والنبات، وقد تنتقل الفيروسات من الإنسان للحيوان ومن الحيوان للإنسان، موضحة أن سلوك الأفراد والمجتمعات بما فيها الدول والمؤسسات مترابط ويمكن التغيير للأفضل، لافتة إلى أن مصر أقل الدول في الانبعاثات الحرارية لكن عليها دور ولا يمكن أن نعيش بمعزل عن الدول الأخرى لأن الأمن الصحي هو أمن قومي ودولي وإقليمي.