في اليوم العالمي للفتاة.. «حسناء» بطلة رفع الأثقال: أشكر الرئيس على دعمه للرياضيين

قبل عدة سنوات دخلت «حسناء» رياضة رفع الأثقال، ونجحت في تحقيق حلمها، فلم يشغلها أنها من قصار القامة، ولم تلتفت إلى نظرة الناس لها، لكنها قررت استكمال مسيرتها في الاجتهاد لتحقيق حلمها في حصد الميداليات ورفع اسم مصر.

«حسناء»: الدولة أصبحت تهتم بكل الألعاب

حسناء إبراهيم، بطلة رفع الأثقال لقصار القامة، أكدت أن الدولة في السنوات الماضية اهتمت بشكل كبير بالرياضة والرياضيين في جميع الألعاب المختلفة، وعلى مستوى الأصحاء وقصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إقامة البطولات والمعسكرات، وإنشاء مراكز تدريب في المحافظات تناسب كل الفئات.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حققت العديد والعديد من الإنجازات الرياضية المختلفة وفي يوم العالمي للفتيات أحب أن أوجه للرئيس تحية شكر وتقدير لدعمه للرياضة والرياضيين في مصر، ودعم الدولة المصرية بكل أجهزتها وأنديتها واتحاداتها للرياضيين .

إنشاء صالات التدريب ساهم في نشر كل الألعاب

وأوضحت، أنه في الماضي ولم يكن هناك صالات تدريب جيم مناسبة أو اهتمام من مراكز الشباب أو الأندية بالألعاب المختلفة أما في الوقت الحالي نجد أن مراكز الشباب مجهزة على أفضل ما يكون، وهناك دعم كبير لقصار القامة وذوي الاحتياجات الخاصة في ظل رعاية الرئيس واهتمامه بهم بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن الرياضة لا توقفها عن أداء عملها الطبيعي سواء في المنزل أو الشغل الخاص التي تعمل به، مؤكدة «الشغل مش عيب وأنا فخورة بنفسي وبشغلي وبسعي دايما أني اجتهد وأحقق ميداليات كتير»، مشيرة إلى أنها تستعد للمشاركة في بطولات جديدة خلال شهر ديسمبر ويناير المقبلين وتسعى لتحقيق ميداليات في هذه البطولات.